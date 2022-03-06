Требуют деоккупации полуострова: крымские татары вышли на митинг в Херсонской области (видео)

Митингующие исполнили гимн Украины на границе с оккупированным Крымом.
В Новоалексеевке Херсонской области крымские татары устроили 6 марта митинг с требованием деоккупации полуострова. Заметим, что Новоалексеевка до войны была конечным железнодорожным пунктом на админгранице с Крымом, далее – КПП "Чонгар".
Соответствующие видео публикуют пользователи соцсетей.
Заметим, что во время нынешнего полномасштабного вторжения в Украину российских войск через Новоалексеевку курсируют колонны техники оккупантов, сюда россияне свозят раненых из-под Мелитополя и Херсона. Там же расположены их временные базы.
Очень мощно! Новоалексеевка сейчас. Конечный железнодорожный пункт на админгранице с Крымом до войны, КПП Чонгар. Через него курсируют колонны техники, сюда оккупанты свозят раненых из-под Мелитополя и Херсона, здесь же их перевалочные базы. Это наша земля и люди не боятся сказать об этом открыто!Опубликовано Александром Аронцем Воскресенье, 6 марта 2022 г.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.