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Требуют деоккупации полуострова: крымские татары вышли на митинг в Херсонской области (видео)

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Требуют деоккупации полуострова: крымские татары вышли на митинг в Херсонской области (видео)

скриншот с видео

Митингующие исполнили гимн Украины на границе с оккупированным Крымом.

В Новоалексеевке Херсонской области крымские татары устроили 6 марта митинг с требованием деоккупации полуострова. Заметим, что Новоалексеевка до войны была конечным железнодорожным пунктом на админгранице с Крымом, далее – КПП "Чонгар".

Соответствующие видео публикуют пользователи соцсетей.

Заметим, что во время нынешнего полномасштабного вторжения в Украину российских войск через Новоалексеевку курсируют колонны техники оккупантов, сюда россияне свозят раненых из-под Мелитополя и Херсона. Там же расположены их временные базы.

Очень мощно! Новоалексеевка сейчас. Конечный железнодорожный пункт на админгранице с Крымом до войны, КПП Чонгар. Через него курсируют колонны техники, сюда оккупанты свозят раненых из-под Мелитополя и Херсона, здесь же их перевалочные базы. Это наша земля и люди не боятся сказать об этом открыто!

Опубликовано Александром Аронцем Воскресенье, 6 марта 2022 г.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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