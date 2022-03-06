Требуют деоккупации полуострова: крымские татары вышли на митинг в Херсонской области (видео)

Митингующие исполнили гимн Украины на границе с оккупированным Крымом.

В Новоалексеевке Херсонской области крымские татары устроили 6 марта митинг с требованием деоккупации полуострова. Заметим, что Новоалексеевка до войны была конечным железнодорожным пунктом на админгранице с Крымом, далее – КПП "Чонгар".

Соответствующие видео публикуют пользователи соцсетей.

Заметим, что во время нынешнего полномасштабного вторжения в Украину российских войск через Новоалексеевку курсируют колонны техники оккупантов, сюда россияне свозят раненых из-под Мелитополя и Херсона. Там же расположены их временные базы.