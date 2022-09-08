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"Нуждаются в дешизофренизации": Подоляк высмеял заявления россиян о контрнаступлении ВСУ

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"Нуждаются в дешизофренизации": Подоляк высмеял заявления россиян о контрнаступлении ВСУ

Фото: Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронически прокомментировал реакцию россиян на контрнаступление ВСУ.

Заявления оккупантов не соответствуют одно другому, россияне нуждаются в тотальной дешизофренизации.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, отрицание россиянами каких-либо успехов ВСУ пересеклось с болезненным осознанием, что у путинского режима что-то пошло "не по плану".

"Никакой паники нет. Никакого контрнаступления нет. Никаких потерь нет. Все идет по плану... Но как же не хочется отсюда уезжать, здесь, на оккупированных территориях, так уютно, по-домашнему"... Кажется, "русский мир" нуждается еще и в тотальной дешизофренизации", — сказано в сообщении Подоляка.

Напомним, в Минобороны прокомментировали контрнаступление ВСУ.

Как сообщалось, в Балаклее местных просят сохранять информационную тишину о действиях ВСУ.

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