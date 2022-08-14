Требуют согласиться на зарплату в рублях и пытают: разведка – о ситуации на оккупированной Херсонщине

На временно оккупированных территориях Херсона российские оккупанты требуют от медиков согласиться на зарплату в рублях.

Также захватчики собирают информацию о местных жителях и пытают украинцев в подвалах.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Гауляйтеры в Херсоне требуют от медиков работать под эгидой "новых властей" и согласиться на зарплату в рублях. Тех, кто откажется, угрожают уволить.

Захватчики пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Оккупанты вывесили на ее здание свою свастику – букву Z.

Также в Херсонской области оккупанты собирают данные об украинцах, которые остались проживать в регионе. Для этого они требуют от пенсионеров и работников коммунальных организаций заполнять анкету, в которой украинцы должны предоставить свои личные данные.

"Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам — регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т.д. Также всем, кто приобрел стартовые пакеты мобильных операторов РФ, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на 5 ГБ Интернета", — сообщает ГУР МО.

На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток.

Напомним, оккупант из окружения Кадырова пытал подростка в Киевской области.

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