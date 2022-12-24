Трем батальонам из Беларуси приказали выдвинуться в приграничные районы, Наев проверил готовность подразделений

В Беларуси продолжаются учения и "внезапная проверка" войск. В их рамках белорусские военные отрабатывают наступление. Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений на севере Украины.

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений, защищающих северные рубежи Украины, к отражению возможного нападения агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Украинские военные провели очередные учения и отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательным группам противника в район объекта критической инфраструктуры.

Данные мероприятия проходят на фоне внезапной проверки Вооруженных сил противника на территории Республики Беларусь, которые в рамках учений отрабатывают действия наступательного характера.

"На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. В свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта. Слаженные и четкие действия защитников засвидетельствовали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта", — рассказал Наев.

Угроза наступления со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждают недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и опрокидывание части техники ближе к границе с Украиной.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что активизация вражеских войск на границе с Украиной – это не подготовка к наступлению, а подготовка провокации, которую могут осуществить российские военные или члены частных военных компаний на границе между Беларусью и Украиной.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия создает видимость подготовки наступления со стороны Белоруссии.

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