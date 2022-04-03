Тренера клуба УПЛ больше месяца держали в плену российские оккупанты

Голубу удалось вырваться из неволи.

Представитель тренерского штаба ковалевского "Колоса" Константин Голуб находился в российском плену больше месяца, но теперь в безопасности.

Об этом сообщил клуб у себя на странице Facebook.

"Наш тренер по физической подготовке Константин Владленович Голуб наконец-то вырвался из российского плена и теперь в безопасности.

Он провел в подвале частного дома под Киевом 37 суток и каждый день находился на грани жизни и смерти. О российских мародёрах с автоматами, о 13 отверстиях в его доме от снарядов, об убийствах орками домашних животных и многих других реалиях этой ужасной войны он впоследствии расскажет сам", – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Данило Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

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