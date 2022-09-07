Тренировались в США: в Пентагоне сообщили об учениях украинских бойцов, поразивших вражеский корабль "Василий Бех"

О том, что Запад будет снабжать Украину противокорабельными ракетами Harpoon, стало известно еще весной. Они вошли в пакет помощи США, объявленный в середине июня.

Украинские военные, которые в середине июня 2022-го поразили российский буксир "Василий Бех", обучались в США.

Об этом заявил заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант на брифинге, передает Defense News.

"Украинские бойцы прошли обучение на противокорабельных ракетах Harpoon, которыми и был утоплен "Василий Бех", в США "во время празднования Дня памяти" (в конце мая)", — добавляет источник.

Ракету, поражённую российским военным кораблем, Украине предоставила страна-союзник США, название которой представитель Пентагона отказался называть. Он лишь уточнил, что ракета была снята с корабля и установлена на автомобильную платформу.

"Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим", – сказал Лаплант.

Он добавил, что украинские силы использовали Harpoon для потопления еще одного военного корабля России, но не назвал его.

Напомним, в акватории Черного моря Военно-Морские Силы ВС Украины 17 июня ракетами Harpoon поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "ТОР" на борту. Буксир попал под удар при транспортировке на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

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