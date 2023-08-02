Треть граждан США поддерживают отправку американских войск в Украину: опрос

Отправку американских войск на войну в Украину поддерживают около трети граждан США.

Соответствующий опрос провели Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Как стало известно, всего 31% избирателей с правом голоса в США поддерживают отправку американских войск в Украину. В то же время, четверть респондентов не поддержали и не возразили против отправки американских солдат в Украину, а 34% выступили против. Чуть меньше 10% затруднились с ответом.

Всего в опросе приняло участие 1500 человек. Наибольший процент поддержки среди молодежи и людей среднего возраста. 47% опрошенных в возрасте от 27 до 42 лет заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск в Украину. Также всего 4% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что они категорически против отправки американских войск.

Напомним, что РФ готовит новые большие формирования войск для войны в Украине.

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