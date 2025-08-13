Третий армейский корпус Белецкого держит львиную долю фронта, – Василий Малюк

Реклама

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту «Мы – Украина» .

Он заявил, что креативный подход Белецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский. «И собственно мы это увидели и поддержали, и у Андрея Евгеньевича есть возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса», – добавил глава СБУ.

Он отметил подход Белецкого к планированию и ведению боя, рекрутингу, работе с личным составом, с семьями погибших. «Он [Андрей Белецкий] поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли», – сказал глава СБУ.

Высокий уровень овладения современными IT-технологиями и инженериями позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

«Я не буду говорить то количество километров полосы боевого столкновения, за которое он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это львиная часть сегодня нашего фронта», – заявил Василий Малюк.