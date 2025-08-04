ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Третий армейский корпус получил 150 км фронта и уже влияет на ход войны, – Андрей Белецкий

Третий армейский корпус держит около 150 км – это 12% или 1/8 часть всей линии фронта. Сейчас соединение проводит масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, сообщил командир корпуса Андрей Белецкий.

Третий армейский корпус получил 150 км фронта и уже влияет на ход войны, – Андрей Белецкий

Его заявление опубликовал официальный телеграмм-канал корпуса .

Плацдарм соединения – последний рубеж обороны северного Донбасса и Харьковщины. Этот участок второй по интенсивности штурмовых действий противника. Несмотря на значительную численность, попытки врага прорвать оборону остаются безрезультатными. В этих боях подразделения не только обороняются, но и переходят в контратаки. Белецкий утверждает, что корпус уже оказывает влияние на ход этой войны.

Корпус и его подразделения растут, обмениваются опытом, формируют единый корпоративный дух, присоединяют новые бригады и подразделения. Здесь и сейчас мы создаем структуру, которая способна не только эффективно вести войну, но и определять ее новые правила», – заявил командир.

Он рассказал, что соединение адаптируется к новым вызовам, масштабирует решения, доказавшие свою эффективность на передовой, внедряет инновации, современные подходы к управлению, боевой подготовке, собственным моральным принципам и ориентирам. Корпус превращается в подлинное военное братство.

Открыто тысячи боевых и небоевых вакансий.

О создании Третьего армейского корпуса стало известно 14 марта 2025 года. В его состав вошли Третья штурмовая и другие бригады, а также подразделения корпусного комплекта. Белецкий заявлял, что новое соединение будет основываться на ценностях и приоритетах «Тройки»: управления, сержантское звено, боевая подготовка и технологии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie