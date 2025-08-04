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Третий армейский корпус получил 150 км фронта и уже влияет на ход войны, – Андрей Белецкий
Третий армейский корпус держит около 150 км – это 12% или 1/8 часть всей линии фронта. Сейчас соединение проводит масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, сообщил командир корпуса Андрей Белецкий.
Его заявление опубликовал официальный телеграмм-канал корпуса .
Плацдарм соединения – последний рубеж обороны северного Донбасса и Харьковщины. Этот участок второй по интенсивности штурмовых действий противника. Несмотря на значительную численность, попытки врага прорвать оборону остаются безрезультатными. В этих боях подразделения не только обороняются, но и переходят в контратаки. Белецкий утверждает, что корпус уже оказывает влияние на ход этой войны.
Корпус и его подразделения растут, обмениваются опытом, формируют единый корпоративный дух, присоединяют новые бригады и подразделения. Здесь и сейчас мы создаем структуру, которая способна не только эффективно вести войну, но и определять ее новые правила», – заявил командир.
Он рассказал, что соединение адаптируется к новым вызовам, масштабирует решения, доказавшие свою эффективность на передовой, внедряет инновации, современные подходы к управлению, боевой подготовке, собственным моральным принципам и ориентирам. Корпус превращается в подлинное военное братство.
Открыто тысячи боевых и небоевых вакансий.
О создании Третьего армейского корпуса стало известно 14 марта 2025 года. В его состав вошли Третья штурмовая и другие бригады, а также подразделения корпусного комплекта. Белецкий заявлял, что новое соединение будет основываться на ценностях и приоритетах «Тройки»: управления, сержантское звено, боевая подготовка и технологии.