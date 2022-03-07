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Война России против Украины: в ОП сообщили о первых результатах третьего раунда переговоров

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Война России против Украины: в ОП сообщили о первых результатах третьего раунда переговоров

twitter.com/Podolyak_M

Результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет.

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в них будут внесены изменения. Благодаря этому получат более эффективную помощь люди, страдающие сегодня от агрессии Российской Федерации.

С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и вообще окончание боевых действий – интенсивные консультации будут продолжены, сказал Подоляк.

"На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет. Тем не менее консультации, еще раз подчеркну, будут продолжены и мы получим результат", - сообщил он.

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