Третий раз за несколько часов: часть Украины охватила воздушная тревога

В некоторых областях Украины 2 февраля звучит воздушная тревога. Третий раз за несколько часов есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога!", — отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 11:49 "покраснели" следующие области:

Сумская

Винницкая

Черкасская

Полтавская

Харьковская

Днепропетровская

Кировоградская

Херсонская

Запорожская

Донецкая

Николаевская

Одесская

Напомним, в этот же день в ряде областей Украины уже объявлялась воздушная тревога не только из-за угрозы баллистики.

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