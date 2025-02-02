Третий раз за несколько часов: часть Украины охватила воздушная тревога

Следует находиться в укрытиях.
В некоторых областях Украины 2 февраля звучит воздушная тревога. Третий раз за несколько часов есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога!", — отметили в ПС ВСУ.
По состоянию на 11:49 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Винницкая
- Черкасская
- Полтавская
- Харьковская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Херсонская
- Запорожская
- Донецкая
- Николаевская
- Одесская
Напомним, в этот же день в ряде областей Украины уже объявлялась воздушная тревога не только из-за угрозы баллистики.
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