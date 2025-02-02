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Третий раз за несколько часов: часть Украины охватила воздушная тревога

Следует находиться в укрытиях.

В некоторых областях Украины 2 февраля звучит воздушная тревога. Третий раз за несколько часов есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога!", — отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 11:49 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Винницкая
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Херсонская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Николаевская
  • Одесская

Напомним, в этот же день в ряде областей Украины уже объявлялась воздушная тревога не только из-за угрозы баллистики.

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