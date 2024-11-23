Третья мировая, прорывы России на фронте и современные технологии в войне: основные тезисы Залужного

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время интервью журналистам "Украинской правды", поднял темы Третьей мировой войны, возможных прорывов России на фронте, роли современных технологий в боевых действиях и вызовов, с которыми сталкиваются украинские военные.

ТСН собрала основные заявления Валерия Залужного.

Третья мировая уже началась

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что после непосредственного привлечения союзников России в войну против Украины можно считать началом Третьей мировой войны.

"Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Говорим честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды"", – заявил Залужный.

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Кроме того, в Украине взрываются китайские снаряды, а в российских ракетах используются китайские детали.

По мнению эксголовнокомандующего, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основания говорить о начале мировой войны, и мир должен готовиться к этому.

Современные технологии в войне

По мнению эксглавкома, сегодня ключевую роль в этом противостоянии будет играть искусственный интеллект.

"Правда заключается в том, что машины начали воевать с людьми. И сейчас это уже не смешно, а выглядит абсолютно реалистичным. Поэтому сегодня должны поработать прежде всего психологи, чтобы немедленно определить барьеры и сферы, куда искусственный интеллект допускать нельз. Речь о тех сферах, где человек отличается от остального мира, как, например, чувства", – считает эксголовком.

Залужный заявил, что в 2027 году технологический рывок в области ИИ завершится.

"По моим подсчетам, где-то в 2027 году нынешнее развитие технологии ИИ остановится. Скажем так, будет понятно новые очертания танка, новые очертания ракет и т.п., которые в ближайшие 100 лет будут просто видоизменяться, станут более точные, более дешевые и так далее. В 2027 году этот технологический рывок завершится, и тогда стороны смогут накапливать новое оружие как для нападения, так и для защиты", – заявил посол Украины в Великобритании.

Он отметил, что это оружие будет абсолютно беспощадным.

Когда армия РФ сможет совершить прорыв на фронте

Также Валерий Залужный заявил о том, что армия РФ может совершить мощный прорыв на фронте после 2027-го. Тогда захватчикам удастся накопить достаточное количество ресурсов и "технологических материалов".

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", – высказался Залужный.

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Бывший главком объяснил, что россияне сейчас не могут за неделю продвигаться на 150-200 километров. По его словам, это является свидетельством своеобразного "ступора" и нехватки ресурсов. Мощный прорыв со стороны войск РФ станет возможным ближе к 2027 году, когда завершится техническо-эволюционный процесс, а начнется процесс накопления технологических материалов.

Что такое тактика "измора", которую использует Россия против Украины

Валерий Залужный объяснил, что Россия оказывает комплексное давление на Украину, совмещая удары по экономике и гражданским объектам, манипуляции в информационном пространстве и когнитивные операции, направленные на изменение отношения украинцев к войне.

Эта стратегия включает не только прямые удары по экономическим объектам и гражданским инфраструктурным целям, но и такие действия, направленные на дестабилизацию внутренней ситуации и ослабление морального духа. В частности, наблюдаются попытки поражения наших важных объектов так, чтобы средства перехвата ракет все равно не могли полностью нейтрализовать угрозы, причиняя вред живым целям.

Он напомнил, что кроме непосредственных военных действий Россия активно ведет информационную кампанию, которая направлена ​​на то, чтобы взрывать мобилизационный потенциал Украины. Это включает в себя манипуляции и пропаганду, которые имеют целью посеять сомнения в необходимости мобилизации и общего настроения в обществе. Отдельную роль в этом процессе играют когнитивные действия, направленные на изменение отношения украинцев к войне.

У Запада недостаточно ракет, чтобы сбивать российские КАБы

Залужный добавил, что во время войны на истощение, которую ведет Россия против Украины, военная помощь стран Запада может оказаться недостаточной.

“В октябре и сентябре передний край обороны получил примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб... Есть ли сегодня в европейской стране или в той же Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам Patriot, чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Что-то сомневаюсь”, – заметил Залужный.

По его словам, эти ракеты дорогие и производить их в больших количествах сложно.

В то же время Залужный отметил, что КАБ весом боевой части 500 килограмм, а вес боевой части ракеты "Искандер" — 480 килограмм.

"По этой военной составляющей можно сказать, что, по-видимому, они [страны Запада] не готовы", — подытожил генерал.

Напомним, что командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация на фронте за почти три года войны.

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