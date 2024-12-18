Третья мировая уже здесь: как война в Украине стала глобальным противостоянием

Рост сотрудничества между союзниками России усиливает их позиции в конфликте, который превращается в масштабное геополитическое противостояние.

Война в Украине, которая началась в феврале 2022 года, переросла из регионального конфликта в противостояние, имеющее глобальные последствия. Бои на поле боя сопровождаются разговорами на испанском, непальском, сомалийском и других языках, а в небе сталкиваются иранские дроны и американские системы ПВО.

Об этом пишет издание Politico.

"В последний раз, когда мы видели что-то подобное, должно быть, было во время советского вторжения в Афганистан, — сказал историк Холодной войны Сергей Радченко. — Когда моджахедов поддерживали и Запад, и Пакистан, и все пытались".

Как пишут в издании, война становится все большей ареной противостояния между США и их союзниками и такими странами, как Россия, Северная Корея и Иран. По словам экспертов, этот аспект может определить дальнейший ход конфликта, особенно в условиях возможных изменений политики Соединенных Штатов с приходом к власти Дональда Трампа.

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Россия продолжает получать поддержку от своих союзников, в то же время Украина остается зависимой от западной помощи. Это ставит под угрозу баланс сил в войне, претендующей на звание наиболее глобального конфликта со времен Холодной войны.

Москва активно развивает отношения с союзниками, помогающими ей поддерживать свои позиции в мировом конфликте. Иран снабжает Россию беспилотниками "Шахед", а Северная Корея — баллистическими ракетами, миллионами снарядов и даже тысячами солдат.

Попытки России создать "многополярный мировой порядок" оказались привлекательными для стран глобального Юга, которые, несмотря на разногласия, находят общий язык в недовольстве доминированием США и западных институтов. Блок БРИКС становится платформой для поддержки Путина, что еще больше усложняет глобальную политическую динамику.

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Китай играет ключевую роль в поддержке российской экономики, предлагая рынки для нефти, удобрений и необходимые технологии.

"Индия и другие могут торговать с Россией, и это важно. Но ничто не сравнится с тем, что предлагает Китай", — отметил Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России.

Рост сотрудничества между этими странами усиливает их позиции в конфликте, который превращается в масштабное геополитическое противостояние.

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В то же время, как отмечает издание, союзники Украины не стоят на месте. США и Европа обеспечили Украине более 220 миллиардов долларов помощи. Страны НАТО поставляют все более мощное оружие: от гаубических снарядов в начале войны до истребителей F-16 и ракет большой дальности ATACMS.

Как четкий геополитический сигнал в сторону Москвы Брюссель поддержал заявки Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС. Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, отмечает, что без западной помощи война не продлилась бы и год, а Украина потерпела бы "сокрушительное поражение".

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В то же время Запад избрал осторожную стратегию, избегая прямой эскалации. Поставки оружия осуществляются постепенно и с определенными условиями.

"К огромному разочарованию Киева, лидеры США и Европы до сих пор не позволяли использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России", — отмечают эксперты.

С другой стороны, российские угрозы ядерного удара остаются только словами.

"Красная кнопка, похоже, недоступна", — добавляют аналитики.

Несмотря на обеспокоенность восточноевропейских стран, российские войска обходят территорию НАТО стороной, что свидетельствует о сдерживающем эффекте Альянса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи во Львове 17 декабря обсудили вопросы поставки вооружения для Украины, поддержки Польши, исторические вопросы. А украинский лидер отметил, что его страна нуждается в справедливом мире.