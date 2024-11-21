Третья мировая война уже началась: Залужный сделал громкое заявление

По мнению эксголовкома, войну пока можно остановить на территории Украины.

Посол Украины в Великобритании экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления на церемонии награждения премии "УП-100" заявил, что когда РФ привлекла к участию в боевых действиях против Украины военных КНДР, фактически началась Третья мировая война

Об этом пишет "Украинская правда".

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине взрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали", – отметил Залужный.

Он также считает, и уверен, что большинство военных с этим согласятся, что все эти факты являются основанием говорить о начале мировой войны. Поэтому мир должен готовиться к этому.

"То, чего так долго ждали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить здесь, на территории Украины", – подчеркнул украинский посол.

Экс-главнокомандующий добавил, что партнеры Украины пока не хотят понимать, насколько изменились масштабы войны.

"Очевидно, что у Украины уже много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась", – подытожил Валерий Залужный.

Напомним, российские террористы начали бить по Украине межконтинентальными ракетами. Волонтер и ветеранка российско-украинской войны Мария Берлинская заявила, что начался новый этап войны.

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