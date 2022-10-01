Третья поворотная точка в войне: военный эксперт из США оценил, освободит ли Украина Херсон до зимы

Президент The Jamestown Foundation Гленн Говард спрогнозировал, как может развиваться дальнейшая ситуация на фронте. Он считает, что если ВСУ освободят Херсон, то это "будет третья поворотная точка в войне".

Такое мнение Гленн Говард – президент аналитического центра, рассказал в интервью 24 каналу.

"Если украинцы смогут перенести свою линию обороны за реку Оскил, а также освободить территории в Луганской области, то это сформирует новый рубеж обороны к началу зимы. Это заложит основу для последующих успехов и даже выхода в Мариуполь. Очень важно то, что произойдет за следующие несколько несколько лет. недель у Херсона. Если украинцы уволят Херсон, то это будет третья поворотная точка этой войны. ВСУ выйдут на линию реки Днепр и смогут подготовить наступление на Чонгар, перерезать поставки воды в Крым", — отметил он.

Военный эксперт считает, что деокупция Херсона и Новой Каховки будет сильным ударом для российского "фюрера" Путину.

"Этого я ожидаю в течение следующего месяца. Дальше начнется зима — и война замедлится. Украина продолжит перевооружение армии, а у россиян будет продолжаться мобилизация. Следующей весной россияне окажутся в значительно более слабой позиции, чем были до сих пор", — добавил американец.

Напомним, "мобики" из РФ разбежались в разные стороны после первой автоматной очереди в Лимане.

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