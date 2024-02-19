Третья штурмовая бригада показала интенсивные бои в Авдеевке, когда туда зашли первые бойцы (видео 18+)

Кроме боев, на кадрах видно, как защитники оказывают первую помощь раненым собратьям, морального поддерживают друг друга и шутят.

Третья отдельная штурмовая бригада, срочно переброшенная в Авдеевку для усиления обороны, опубликовала видео с интенсивными боями в городе. На кадрах зафиксированы боевые действия во время рейда 1-го механизированного батальона бригады, бойцы которого первыми зашли на захваченный врагом участок.

Соответствующее видео появилось в YouTube-канале 3-й ОШБр.

На видео из Авдеевки бойцам 3-й ОШБр приходится работать в условиях непрерывного вражеского огня с артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб, атак FPV-дронов и существенного численного превосходства российских сил.

Также читайте Оккупанты проводят зачистку в Авдеевке: есть ли угроза для других направлений и что в рядах ВСУ

Несмотря на сложность ситуации, украинские военные не теряют боевой дух, продолжают выполнять задачи, действуют четко и слаженно.

На кадрах видно, как во время боев защитники оказывают первую помощь раненым собратьям, морального поддерживают друг друга и шутят, чтобы ослабить напряжение:

"Я пошел на марксмена (пехотного снайпера – ред.), чтобы быть дальше от линии фронта, в результате еще ближе стал. А я – вообще минометчик. Здесь, по ходу, собрались все, кто хочет быть подальше: медики, марксмены, минометчик…"

На ролике также зафиксирована работа бойцов 3-й ОШБр со станкового гранатомета и СПГ, поражение врага FPV-дронами, закладывание взрывчатки и успешный подрыв здания с оккупантами.

Читайте главные новости дня:

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Как третья штурмовая бригада заходила в Авдеевку: видео интенсивных боев 18+

Напомним, командование ВСУ 17 февраля заявило о выводе украинских войск из Авдеевки. Как сообщил после этого заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, бойцам бригады, переведенным на усиление защиты Авдеевки, пришлось выполнить один из самых сложных маневров в войне – во время ведения боя отступить на определенные рубежи за городом.

Читайте также: