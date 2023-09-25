Третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции оккупантов под Андреевкой

Кадры взятия позиции оккупантов под Андреевкой попали на видео.

В понедельник, 25 сентября, Третья отдельная штурмовая бригада показала, как заходила на позиции окукпантов под Андреевкой.

На канале бригады опубликовали видеофрагмент наступательных действий бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады в рамках операции по освобождению Андреевки Бахмутского района.

После длительных формирующих действий и подготовки бойцам 3 ОШБр удалось пробить передовые оборонительные позиции врага, сдерживавшие наступление, и начать движение вперед.

На видео, снятом GoPro-камерами штурмовиков, видно как бойцы 1 штурмового батальона бригады продвигаются по лесополосе. Они ведут ближний бой и зачищают вражеские блиндажи и норы. После этого штурмовики заходят на первые улицы Андреевки.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Донецкой области от оккупантов 15 сентября 2023 года.

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Она входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. К концу ноября 2022 года во всех пяти населенных пунктах находилось около 1200 человек.

Третья штурмовая бригада сообщила детали сделки по деоккупации Андреевки – читайте в новости.

Штурмовики показали кадры взятия позиции оккупантов под Андреевкой

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