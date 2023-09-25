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Третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции оккупантов под Андреевкой

Третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции оккупантов под Андреевкой

Третья штурмовая мощно заходила на позиции россиян под Андреевкой / Фото: facebook.com/CinCAFU

Кадры взятия позиции оккупантов под Андреевкой попали на видео.

В понедельник, 25 сентября, Третья отдельная штурмовая бригада показала, как заходила на позиции окукпантов под Андреевкой.

На канале бригады опубликовали видеофрагмент наступательных действий бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады в рамках операции по освобождению Андреевки Бахмутского района.

После длительных формирующих действий и подготовки бойцам 3 ОШБр удалось пробить передовые оборонительные позиции врага, сдерживавшие наступление, и начать движение вперед.

На видео, снятом GoPro-камерами штурмовиков, видно как бойцы 1 штурмового батальона бригады продвигаются по лесополосе. Они ведут ближний бой и зачищают вражеские блиндажи и норы. После этого штурмовики заходят на первые улицы Андреевки.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Донецкой области от оккупантов 15 сентября 2023 года.

Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Она входит в Ивановский старостинский округ, который охватывает села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. К концу ноября 2022 года во всех пяти населенных пунктах находилось около 1200 человек.

Третья штурмовая бригада сообщила детали сделки по деоккупации Андреевки – читайте в новости.

Штурмовики показали кадры взятия позиции оккупантов под Андреевкой

Штурмовики показали кадры взятия позиции оккупантов под Андреевкой

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