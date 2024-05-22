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Третья штурмовая бригада уничтожила топовую цель РФ на Харьковщине (видео)

Третья штурмовая бригада уничтожила топовую цель РФ на Харьковщине (видео)

Третья штурмовая бригада уничтожила топовую цель РФ на Харьковщине (видео)

Момент поражения российской САУ "Тюльпан"/Скриншот с видео

Эта мощная установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений и укрытий.

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую САУ "Тюльпан" калибра 240 мм вблизи одной из посадок в Харьковской области. Защитники назвали эту пушку топовой целью.

Об этом сообщается в телеграм-канале Третьей штурмовой бригады.

"Топовая цель: уничтожили российскую САУ "Тюльпан" на Харьковщине", – говорится в заявлении бригады.

Тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметрового калибра бойцы Третьей штурмовой бригады достали вблизи одной из посадок Харьковской области.

Российскую пушку заметили с неба и ударили по ней дроном. После доразведки бойцы совершили контрольные попадания по САУ и повторно нанесли удар FPV-дроном.

Украинские защитники обратили внимание, что эта мощная вражеская установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений, укрытий. А еще она способна наносить поражение тактическими ядерными боеприпасами.

"Минус один – за бойцами Батальона беспилотных систем и "Lumiere group" из 2-го механизированного батальона!" – уточнили в бригаде.

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Третья штурмовая бригада уничтожила вражескую САУ "Тюльпан" на Харьковщине – видео

К слову, аналитик немецкого Bild Юлиан Репке сообщил, что ВСУ удалось остановить наступление российской армии в Харьковской области. В частности, – благодаря оружию из США.

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