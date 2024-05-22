Третья штурмовая бригада уничтожила топовую цель РФ на Харьковщине (видео)

Эта мощная установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений и укрытий.

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую САУ "Тюльпан" калибра 240 мм вблизи одной из посадок в Харьковской области. Защитники назвали эту пушку топовой целью.

Об этом сообщается в телеграм-канале Третьей штурмовой бригады.

"Топовая цель: уничтожили российскую САУ "Тюльпан" на Харьковщине", – говорится в заявлении бригады.

Тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметрового калибра бойцы Третьей штурмовой бригады достали вблизи одной из посадок Харьковской области.

Российскую пушку заметили с неба и ударили по ней дроном. После доразведки бойцы совершили контрольные попадания по САУ и повторно нанесли удар FPV-дроном.

Украинские защитники обратили внимание, что эта мощная вражеская установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений, укрытий. А еще она способна наносить поражение тактическими ядерными боеприпасами.

"Минус один – за бойцами Батальона беспилотных систем и "Lumiere group" из 2-го механизированного батальона!" – уточнили в бригаде.

Читайте главные новости дня:

Третья штурмовая бригада уничтожила вражескую САУ "Тюльпан" на Харьковщине – видео

К слову, аналитик немецкого Bild Юлиан Репке сообщил, что ВСУ удалось остановить наступление российской армии в Харьковской области. В частности, – благодаря оружию из США.

Читайте также: