Третья штурмовая бригада уничтожила топовую цель РФ на Харьковщине (видео)

Эта мощная установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений и укрытий.
Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую САУ "Тюльпан" калибра 240 мм вблизи одной из посадок в Харьковской области. Защитники назвали эту пушку топовой целью.
Об этом сообщается в телеграм-канале Третьей штурмовой бригады.
"Топовая цель: уничтожили российскую САУ "Тюльпан" на Харьковщине", – говорится в заявлении бригады.
Тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметрового калибра бойцы Третьей штурмовой бригады достали вблизи одной из посадок Харьковской области.
Российскую пушку заметили с неба и ударили по ней дроном. После доразведки бойцы совершили контрольные попадания по САУ и повторно нанесли удар FPV-дроном.
Украинские защитники обратили внимание, что эта мощная вражеская установка была предназначена для разбития прочных фортификационных укреплений, укрытий. А еще она способна наносить поражение тактическими ядерными боеприпасами.
"Минус один – за бойцами Батальона беспилотных систем и "Lumiere group" из 2-го механизированного батальона!" – уточнили в бригаде.
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К слову, аналитик немецкого Bild Юлиан Репке сообщил, что ВСУ удалось остановить наступление российской армии в Харьковской области. В частности, – благодаря оружию из США.
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