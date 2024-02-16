Третья штурмовая объяснила, почему в Авдеевке сейчас сложнее, чем в Бахмуте

Третья отдельная штурмовая бригада объяснила, чем боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашним ЧВК "Вагнер".

Российские оккупанты в Авдеевке сконцентрировали огромное количество техники и дронов, в то время как Бахмут они пытались брать только живой силой.

Об этом 16 февраля рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона.

"Потому что (в Авдеевке — ред.) у врага огромное количество КАБов и техники. "Вагнера" (в Бахмуте — ред.) берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь (в Авдеевке — ред.) — танковые атаки вместе с пехотой, большоя количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "Вагнеров" не было. Там было сложно, но сейчас — сверхсложно", — объяснил он.

Бородин добавил, что на некоторых участках оборонительные действия ведутся на 360 градусов поражения от врага, но это не оцепление.

При этом враг постоянно опрокидывает новые силы в район Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке

В Авдеевке продолжаются уличные бои и ВСУ всеми силами сдерживают врага. Там происходит усиление украинских подразделений, войска совершают маневр на угрожающих направлениях. По оценкам ISW, если ВСУ не отойдут или не проведут успешные контратаки, враг может завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке.

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