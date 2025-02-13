Третья штурмовая отработала по вражеской пехоте в Харьковской области: мощные кадры

Пилоты Третьей штурмовой показали эффективную работу по врагу. Россияне пытаются зарыться в землю, чтобы спастись, но остаются там навсегда.

Кадры обнародовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

3-я штурмовая прицельно отработала по вражеской пехоте

Задание выполнили бойцы подразделения Mosquitos, которые непрерывно уничтожают оккупантов в Харьковской области.

"Работа теплака, прицельные сбросы — и еще несколько п****ов превратились в пепел. Кое-кто пытался убегать, но от наших птичек не уйти.

Ранее пилоты Третьей штурмовой залетели к врагу в сарай и сделали контрольный сброс с дрона, впоследствии под удар попали вражеские машины. Это оперативная работа Батальона беспилотных систем.

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