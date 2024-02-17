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Третья штурмовая показала, как медики спасают тяжелораненых в Авдеевке бойцов (видео)

Третья штурмовая показала, как медики спасают тяжелораненых в Авдеевке бойцов (видео)

Раненый военный. / Фото: Associated Press

В кадре — много раненых военных.

Третья отдельная штурмовая бригада показала работу их стабилизационного пункта, где медики спасают жизнь бойцам после интенсивных боев в Авдеевке.

Видео опубликовала пресс-служба 3 ОШБр.

"Стабилизационный пункт. Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой", — говорится в сообщении под роликом.

В бригаде отмечают, что это видео передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке. На кадрах видно много военных с различными ранениями и оказывающих помощь медиков. В частности, оперируют, перевязывают.

Военные показали, как работает медицинская служба Третьей штурмовой

Военные показали, как работает медицинская служба Третьей штурмовой

Как сообщалось, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Напомним, совсем недавно одну из лучших бригад ВСУ – Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

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