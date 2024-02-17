Третья штурмовая показала, как медики спасают тяжелораненых в Авдеевке бойцов (видео)

В кадре — много раненых военных.

Третья отдельная штурмовая бригада показала работу их стабилизационного пункта, где медики спасают жизнь бойцам после интенсивных боев в Авдеевке.

Видео опубликовала пресс-служба 3 ОШБр.

"Стабилизационный пункт. Место, где бесперебойно работает Медицинская служба Третьей штурмовой", — говорится в сообщении под роликом.

В бригаде отмечают, что это видео передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке. На кадрах видно много военных с различными ранениями и оказывающих помощь медиков. В частности, оперируют, перевязывают.

Военные показали, как работает медицинская служба Третьей штурмовой

Как сообщалось, поздно вечером 16 февраля главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

Напомним, совсем недавно одну из лучших бригад ВСУ – Третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку. Бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск на этом участке фронта.

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