Не спрятаться, не убежать: Третья штурмовая показала ликвидацию вражеской пехоты сбросами с дронов (видео)

Потери врага стремительно растут, и все благодаря сноровке наших бойцов.

С помощью тепловизора пилоты Третьей штурмовой находят россиян в лесополосах Харьковщины. После обнаружения скоплений живой силы скрыться или убежать далеко оккупантам от справедливой кары уже не удастся.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

Прицельные сбросы с неба — и кафир 300-й или 200-й. Это работа бойцов из подразделения Mosquitos.

Ранее украинские бойцы "поздравили" кафиров с праздниками на Торецком направлении. Ударные дроны отыскали вражескую пехоту, технику и вооружение армии РФ, чтобы доставить "подарки", которых они заслужили.

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