Третья штурмовая получила тысячу хотпаков от «Украинской команды»: ночью в окопах – до минус 20 градусов

Волонтерский штаб «Украинская команда» передал Третьей штурмовой бригаде большую партию согревающих наборов, которые очень нужны бойцам на передовой.

В окопах ночью – до минус 20 градусов, отмечает «Украинская команда».

«Украинская команда» передала еще одну тысячу теплых наборов. Они пойдут бойцам героической Третьей штурмовой бригады. Они всегда там, где труднее всего. А мы вместе с вами делаем все, чтобы обеспечить их всем необходимым», – говорится в сообщении «Украинской команды».

Эта бригада была создана в Киеве в первые дни полномасштабного российского вторжения. Ее бойцы освобождали Киевскую область и Херсон, потом стойко защищали Бахмут, отмечают в волонтерском штабе.

В общей сложности «Украинская команда» обеспечит согревающими наборами 50 тысяч защитников.

«В Украине ударили сильные морозы. На Востоке в окопах ночью – до минус двадцати градусов. И в этих окопах – наши ребята и девушки. Благодаря вам 50 тысяч защитников будут согреты. Благодарю каждого из вас за тепло нашим воинам!» – подчеркнул руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева.

Также сообщалось, что всего волонтеры сформировали согреваюшие наборы для 100 батальонов.