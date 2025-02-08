Третья штурмовая разгромила колонну российских БМП в Харьковской области

В районе Первомайского Харьковской области украинские военные отбили попытку прорыва колонны вражеской техники из 4-й танковой дивизии 1 танковой армии РФ.

Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

"Попав под удары артиллерии противник потерял первые 2 БМП еще на переправе - техника попросту утонула. В работу вступили силы FPV бригады, которые нанесли удары на ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово десантировалась из машин и ее добили сбросами и артой", — говорится в сообщении.

Завершением штурма стало уничтожение БРЭМ, которую "пригнали эвакуировать "утопленников". В итоге уничтожено 10 единиц вражеской техники. Известно о 10 погибших и 30 раненых оккупантов.

"Смотрим, как первая танковая армия рф уверенно превращается в первую конную. И ожидаем новые накаты на лошадях и ослах", — отметил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий.

Напомним, эксперт заявил о серьезной опасности на фронте.

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