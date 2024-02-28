Третья штурмовая выбила окупантов из Красногоровки

На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск.
Сегодня, 28 февраля, Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
Об этом пишет пресс-служба бригады.
Отмечается, что накануне оккупанты накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
"Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов провели боевую операцию по зачистке города от сил врага", — говорится в сообщении.
Россияне за короткое время успели подготовиться к длительной обороне. Однако, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".
В 3-й штурмовой добавили, что некоторые оккупанты отказывались сдаваться в плен, поэтому были ликвидированы в занятых ими домах.
На сегодня Красногоровка находится под контролем украинских войск.
Ранее сообщалось, что россияне забросали авиабомбами жилые кварталы в Курахово.
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