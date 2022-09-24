"Третья сторона" - иранские беспилотники: в МИД Украины ответили на заявления Ирана о скандале с дронами

Накануне в Иране открестились от поставок дронов-камикадзе в РФ.

В МИД Украины подчеркнули, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов российской армии. А обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" ошибочны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Единственной "третьей стороной" есть иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", – подчеркнул он.

Напомним, в ответ на обвинения Украины в Иране открестились от поставок дронов-камикадзе в РФ. Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран".

Читайте также: