Третья в сутки воздушная тревога: в Киевской области работает ПВО

В Украине снова продолжается масштабная "тревога".

В Киевской области во время воздушной тревоги, которая началась 22 октября в 11:18, снова сработало ПВО.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава ОВА Алексей Кулеба.

"Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО. Держим строй, бережем себя и родных, находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем", — написал руководитель области.

К слову, утром субботы о "тревоге" в области известили 07:34, а закончилась она через 3 часа. 18 мин. 10:52 мин. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что сразу пять летевших на Киев ракет были сбиты.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

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