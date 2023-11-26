Третья волна наступления на Авдеевку: аналитики ISW сообщили о попытках РФ захватить город

Российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Кроме того, оккупантам удалось немного продвинуться севернее Красногоровки — свидетельствуют в идеозапись с геолокацией за 24 ноября.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

Кроме того, российские источники утверждают, что армия РФ продвинулась в промышленной зоне и возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, расположенные к юго-востоку от города, а также вблизи Авдеевского коксохимического завода. Российские источники также утверждали, что их армия продвинулась вблизи Степного и Новокалинового. Впрочем, аналитики ISW не могут подтвердить ни одно из этих заявлений.

Несколько российских милблогеров расширили кадры, на которых якобы видно, как некоторые украинские силы уходят с позиций в промышленной зоне на южном фланге Авдеевки, но другой милблогер утверждал, что российские войска еще не полностью захватили промышленную зону.

В свою очередь, Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки к востоку и югу от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки, что в 13 км к северо-востоку от Авдеевки, а также у Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Кроме того, речник Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска снизили интенсивность авиаударов и уменьшили количество действующей на авдеевском направлении бронетехники, но российские войска все еще ведут пехотные атаки.

Напомним, руководитель МВА Виталий Барабаш заявил, что россияне пытаются окружить Авдеевку с флангов. Они активно штурмуют его со стороны временно оккупированного Донецка. Каждый день в городе фиксируют 30-40 массированных обстрелов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Третья волна наступления на Авдеевском направлении. Потрясающие данные украинской разведки

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