Третью отдельную штурмовою срочно перебросили в Авдеевку: ситуация в городе чрезвычайно критическая

Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба бригады 15 февраля.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", — подчеркнули в сообщении.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Отмечается, что российские силы на отрезке бригады составляют ориентировочно семь бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — подчеркнул командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике обещают сообщить впоследствии.

"В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", — подчеркнули в пресс-службе бригады.

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Оборона Авдеевки

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На днях издание Forbes сообщило, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад. 3-я отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

Впоследствии начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Иван Секач заявил, что к Авдеевке пришло подкрепление, чтобы удержать город. Некоторые подразделения его бригады были заменены другими подразделениями.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан говорит, что спасать Авдеевку отправили одну из лучших бригад украинской армии — 3-ю отдельную штурмовую. Впрочем, по его мнению, без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает".

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