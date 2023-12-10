Третью штурмовую бригаду вывели из-под Бахмута после почти года тяжелых боев: что с ней будет дальше

В настоящее время бригада проводит масштабную рекрутинговую кампанию и призывает украинцев присоединяться к ее рядам.

Третью отдельную штурмовую бригаду в начале декабря вывели на восстановление после изнурительных боев под Бахмутом.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в комментарии "Украинской правде".

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла из изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать наиболее технологичным подразделением в Украине", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за это время на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой освободили более 20 кв. км территорий из 250 кв. км, которые Силы обороны страны смогли отразить у врага за время контрнаступления.

Сейчас бригада находится на масштабных тренировках и доукомплектации. В Третьей штурмовой создают новые подразделения. В настоящее время бригада проводит масштабную рекрутинговую кампанию.

Что известно о 3 ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада – добровольческое подразделение, сформированное как отряд ТрО 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова", которые на начало вторжения находились не в Мариуполе.

Впоследствии расширено в ОПСП "Азов", а затем реформировано в отдельное подразделение ССО "Азов" ВСУ. В начале 2023 года вошел в состав Сухопутных войск ВСУ и расширено как 3-я отдельная штурмовая бригада.

Читайте ведущие новости дня: