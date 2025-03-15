"Треугольник наступления": как Россия пытается истощать украинские войска

Россия начала применяет новую стратегию для истощения украинских войск. Британские аналитики описывают ее как "треугольник наступления", сочетающий пехоту, беспилотники и планирующие бомбы.

Об этом сообщило издание Business Insider.

Хотя эта тактика не обеспечила прорыва, она стабильно приносит России малые, но дорогие победы, истощая украинские силы.

"Во-первых, российские вооруженные силы продолжают сковывать украинские сухопутные силы на линии соприкосновения с помощью пехоты и механизированных сил. Во-вторых, они мешают маневрам и наносят ущерб с помощью беспилотных летательных аппаратов FPV, беспилотников Lancet и артиллерии с осколочно-фугасными снарядами и рассеивающимися минами. В-третьих, россияне увеличили использование планирующих бомб UMPK против украинских сил, удерживающих оборонительные позиции", — говорится в исследовании Royal United Services Institute.

Россия активно использует дешевые и простые планирующие бомбы, оснащенные кольцами и навигационным управлением, что создает новую тактическую дилемму для Вооруженных сил Украины. Это ставит выбор между сохранением статических оборонительных позиций, чтобы минимизировать эффект от FPV и артиллерии, или мобильностью, чтобы избежать мощных ударов бомб, которые могут разрушить даже хорошо укрепленные позиции.

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Российская авиация, хотя и имеет ограниченную эффективность из-за украинской системы ПВО, нашла новый путь для усиления ударной силы — дешевые и простые планирующие бомбы. С 2023 года Россия начала активно использовать эти боеприпасы

"Хотя сначала они считались незначительной угрозой, их массовое производство стало важным преимуществом", — отмечается в исследовании.

Россия использует мощные планирующие бомбы, способные запускаться на большие расстояния, оставляя самолеты вне досягаемости украинских систем ПВО. Бомбы FAB-1500 и FAB-3000, весом соответственно 1588 кг и более 2721 кг, имеют огромную взрывную силу. Хотя их точность уступает западным аналогам, даже при близком промахе эти боеприпасы способны уничтожать укрепления.

"Увеличение производства планирующих бомб УМПК с 40 000 единиц в 2024 году до 70 000 в 2025 году привело к значительным потерям среди украинских войск", — заявили в RUSI.

Украинские войска были вынуждены адаптировать стратегию, маневрируя, рассредоточивая подразделения или прячась под землей.

Россия применяет стратегию синхронизации наземных атак и воздушных сил, что стало стандартом еще после Второй мировой войны. Однако, несмотря на численное преимущество и вооружение, Украина продолжает эффективно сдерживать российское наступление благодаря прочным оборонительным позициям и дистанционным ударам.

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Несмотря на это, интегрированное использование различных компонентов войск и оружия Россией создает новые трудности для украинских сил. Однако, этот подход не является панацеей для России. Они сталкиваются с внутренними проблемами, такими как отсутствие эффективного командования и контроля, а также отсутствие значительных прорывов в наступлении. Украинская глубокая оборона и удары на большом расстоянии существенно ограничивают возможности России достичь значительных результатов без больших потерь.

Некоторые эксперты советуют НАТО принять во внимание российский опыт, в частности использование планирующих бомб, и нарастить их запасы. В то же время Россия имеет стратегическое преимущество, поскольку может запускать такие боеприпасы с больших расстояний, тогда как украинские войска из-за ограниченных возможностей авиации и недостатка ракет "воздух-воздух" этого сделать не могут. Благодаря своей значительно более мощной авиации НАТО способно подавить противовоздушную оборону противника и наносить удары по военным целям.

Напомним, на Покровском направлении украинским военным удалось удержать оборону, остановив продвижение российских войск.

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