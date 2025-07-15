Тревога длилась более 17 часов: россияне осуществили массированную атаку на Запорожье

Шахеды / © ТСН.ua

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В Запорожье с вечера 14 июля до полудня 15 июля звучала почти непрерывная воздушная тревога. В целом продолжительность тревоги достигла более 17 часов.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские войска атаковали областной центр 24 ударными дронами типа «Shahed». Это только те беспилотники, которые летели непосредственно по городу, без учета транзитных дронов.

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Целью удара была критическая инфраструктура и гражданское население.

Тревогу в области объявили в 19:34 14 июля, а отбой прозвучал только в 12:38 следующего дня. Даже в утренние часы 15 июля, когда прозвучал отбой, интервал между тревогами был незначительным — до 20 минут.

В результате атаки в городе вспыхнули несколько пожаров, которые спасателям удалось оперативно потушить. Взрывная волна и осколки повредили ангар и административное здание одного из инфраструктурных объектов.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего Россия за сутки выпустила 267 беспилотников, из них около 200 — дроны-камикадзе типа «Shahed». Украинская ПВО уничтожила 178 ударных дронов, еще 66 имитаторов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или потеряли ориентацию.

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Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в семи различных локациях и падение обломков сбитых дронов в девяти точках.

Напомним, командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко заявил, что российские войска активизировали удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, поскольку не могут достичь успеха на фронте.