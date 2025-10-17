Тревога на фронте: эксперт назвал направление, где ситуация хуже, чем все думают

ВСУ на фронте

Пока внимание приковано к боям в районе так называемого Добропольского выступления, настоящий кризис на фронте разворачивается на другом, менее обсуждаемом участке. Именно там враг добился наибольших успехов за последние месяцы, продвинувшись на десятки километров.

Об этом рассказал военный эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

По словам эксперта, самым сложным участком фронта на сегодняшний день является не Добропольское направление.

«Последние месяцы самое сложное направление, на котором активно продвигается противник, это направление на Покровское (не путать с Покровском). Здесь противник за последние 3 месяца продвинулся на 20 километров и даже вошел в Днепропетровскую область», — написал «Флэш».

Это означает, что враг не только захватывает территории на Донбассе, но уже продвинул линию фронта к границам соседнего региона.

Серьезность ситуации в Покровском направлении подтверждается и кадровыми решениями высшего военного руководства. Эксперт напомнил, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вынужден заменить командира 20-го армейского корпуса, отвечающего за оборону на этом участке.

Бескрестнов отметил, что не берется оценивать, кто виноват в продвижении врага, но сам факт такой реакции свидетельствует о чрезвычайной сложности ситуации.

Одной из главных причин успехов российских окупантов в этом направлении эксперт называет их преимущество в беспилотниках.

«Там очень много дронов врага, я вижу это онлайн. Трудно там нашим ребятам», — добавил он.

Это свидетельствует о том, что враг концентрирует значительные технологические ресурсы на участке для продавливания украинской обороны. Ситуация на Покровском направлении критическая и требует максимального внимания и ресурсов для стабилизации фронта.

Карта / © Фото из открытых источников

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о полной остановке весенне-летнего наступления РФ и успехах украинских сил на фронте. По его словам, ВСУ вытесняют врага в Сумской и Донетчине, а также имеют «немалые достижения» в освобождении населенных пунктов в Запорожской области.

Кроме того, как отметил Сырский, только за сентябрь потери окупантов составили 29 тысяч человек.