"Тревога не случайна": Ким предупреждает о запусках первых ракет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 29 декабря сообщил о ракетной опасности в связи с активностью оккупационных войск РФ.

Об этом Ким написал в Телеграмме.

"На Сумы первые ракеты. К сожалению", — написал чиновник в 8 утра.

До этого он уточнял, что информации о запусках ракет оккупанты нет.

Уже в 8:06 Ким добавил: "Верим в ВСУ! Тревога не случайна. Считаем сбитые ракеты!".

Ким 29 декабря предупредил о ракетной опасности

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба также предупредил об угрозе ракетных обстрелов.

"Киевская область! Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Угроза ракетных обстрелов", — говорится в его сообщении.

Отметим, что в Украине ранним утром четверга, 29 декабря, объявили масштабную воздушную тревогу. В ГСЧС призывают граждан не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и находиться в укрытиях.

"Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — подчеркнули спасатели.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 29 декабря атаковала дронами-камикадзе Shahed-136 и тяжелой артиллерией Днепропетровщину. ВСУ удалось сбить все пять вражеских беспилотников.

Кроме того, в ночь на 29 декабря российские оккупанты нанесли беспилотникам Shahed-136 удар по энергетической инфраструктуре Харькова.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала ранее, что Россия готовится к новой атаке Украины, но это может быть не массированный ракетный обстрел, а комбинированная атака.

По ее словам, армия РФ во время массовых атак запускает три волны дронов, чтобы таким образом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

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