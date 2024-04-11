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Тревога продолжалась более 5 часов: стало известно, куда попали россияне в Киевской области

Тревога продолжалась более 5 часов: стало известно, куда попали россияне в Киевской области

Оккупанты атаковали Киевщину

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью, 11 апреля, Киевская область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.

О последствиях сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги на Киевщине атакован объект критической инфраструктуры. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте", — говорится в сообщении.

Напомним:

Во время ракетной атаки по Украине ночью и на рассвете 11 апреля Польша подняла в небо истребительную авиацию.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли, по меньшей мере, десять ударов по Харькову. Враг целился по критической инфраструктуре города и области. Из-за массовых ударов в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что метро в городе в ближайшие несколько часов не будет работать.

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