Тревога в ряде областей: в ВСУ предупредили о запусках ракет

Ракеты уже находятся в воздушном пространстве страны.

Во вторник, 27 июня, во время воздушной тревоги в ряде областей Украины стало известно о пусках ракет.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

"Ракетная опасность! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — сообщили в ВСУ.

Впоследствии стало известно, что армия РФ уже запустила ракеты. По состоянию на 11.56 известно, что ракеты "заходят из Сумщины" в направлении Полтавщины.

Карта тревог на 27 июня

Тревога началась в 11:52 в Днепропетровской области. Затем распространилась на северные, восточные и центральные области.

Карта тревог на 27 июня.

Напомним, после оглашения воздушной тревоги стало известно, что вражеские ракеты зашли в воздушное пространство Украины.

Читайте также: