Тревога в Запорожье прозвучала после попадания ракет по домам: почему так произошло

По состоянию на 16:10 в Запорожье количество пострадавших от ракетного удара россиян выросло до 33 человек.

Сигнал воздушной тревоги в Запорожье 22 марта раздался после того, как ракеты попали в жилые дома. В Воздушных силах это объясняют тем, что город является прифронтовым. Он расположен недалеко от линии боевого столкновения.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в среду, 22 марта.

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По предварительной информации, удар был нанесен реактивной системой залпового огня. Возможно, Торнадо-С, которая летит очень быстро.

"То есть, это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания — секунды. Если украинские военные имеют такую возможность — оперативно оповестить, то они это сделают. Если нет, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые осуществляются по жилым кварталам городов, как сегодня", — сказал Игнат.

Ракетный удар по Запорожью 22 марта

Напомним, в полдень 22 марта страна-террористка Россия атаковала Запорожье. Целями стали обычные жилые девятиэтажки. После удара вспыхнул пожар. По состоянию на 14:00 спасатели ликвидировали возгорание.

По обновленной информации, возросло количество пострадавших. Как сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко, сейчас известно о 33 пострадавших. Один человек погиб, госпитализированы 28 человек, в том числе трое детей 5,7 и 9 лет. Они получили легкие ранения.

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