Тревожная ночь на Днепропетровщине: какая ситуация в городе и области

Тревожная ночь на Днепропетровщине: какая ситуация в городе и области

Начались 51 сутки полномасштабной войны России против Украины.

Ночь на 15 апреля на Днепропетровщине была беспокойной – звучала воздушная тревога. Однако в городе и области прилета российских ракет не было.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Ночь была очень беспокойной как на Днепропетровщине, так и по всей стране. Одна воздушная тревога. Но по состоянию на эту минуту в области все хорошо, прилета вражеских ракет не было", — написал он.

Напомним, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.

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