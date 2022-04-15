Тревожная ночь на Днепропетровщине: какая ситуация в городе и области

Начались 51 сутки полномасштабной войны России против Украины.
Ночь на 15 апреля на Днепропетровщине была беспокойной – звучала воздушная тревога. Однако в городе и области прилета российских ракет не было.
Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
"Ночь была очень беспокойной как на Днепропетровщине, так и по всей стране. Одна воздушная тревога. Но по состоянию на эту минуту в области все хорошо, прилета вражеских ракет не было", — написал он.
Напомним, вчера, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.
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