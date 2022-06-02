Тревожная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили из артиллерии

Россия снова обстреляла Днепропетровщину, люди не пострадали.
Российские оккупанты в ночь на 2 июня из артиллерии ударили по Зеленодольской и Апостоловской общинам Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Людей не зацепило", — написал он.
По состоянию на утро ситуация на Днепропетровщине спокойная и контролируемая.
Напомним, Днепр вечером 1 июня накрыла непогода. Кроме ливня, который залил весь город, улицы засыпал большой град — он был размером с куриное яйцо.
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