Тревожная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили из артиллерии

Тревожная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили из артиллерии

Россия снова обстреляла Днепропетровщину, люди не пострадали.

Российские оккупанты в ночь на 2 июня из артиллерии ударили по Зеленодольской и Апостоловской общинам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Людей не зацепило", — написал он.

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По состоянию на утро ситуация на Днепропетровщине спокойная и контролируемая.

Напомним, Днепр вечером 1 июня накрыла непогода. Кроме ливня, который залил весь город, улицы засыпал большой град — он был размером с куриное яйцо.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 1 июня

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