Тревожная ночь на Днепропетровщине: РФ ударила из "Градов" и "Ураганов", пострадали почти 50 домов (фото)

В ночь на 4 августа в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу.

Российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы области. В результате повреждены почти 50 домов, вспыхнули пожары, перебиты линии электропередачи, пострадало предприятие. Ранен один человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, оккупанты дважды за ночь обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". Люди не пострадали. В результате один дом уничтожен, почти 50 — повреждены, задело также около трех десятков хозяйственных сооружений. В двух частных дворах вспыхнули пожары.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Из-за обстрела повреждены здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей. В городе перебиты две линии электропередачи. Без света осталось более трех тысяч местных жителей.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую общины. В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 4 августа российская армия обстреляла также Немышлянский район Харькова. Снаряд попал в административное здание.

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