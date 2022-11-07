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Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
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Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

Под обстрелы попали две громады на Днепропетровщине.

В ночь на 7 ноября российская армия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Оккупанты держали в напряжении Никопольский район.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Под огонь попали две громады – Мировская и Марганецкая. Масштабы разрушений выясняются.

"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", — отметил Резниченко.

Напомним, вечером 6 ноября жителей Никополя в Днепропетровской области предупредили об опасности. Людей призвали покинуть улицы и переночевать в укрытии. Ведь на противоположном берегу водохранилища заметили передвижение российской техники.

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Дата публикации
Просмотры
987
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