Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии

Под обстрелы попали две громады на Днепропетровщине.
В ночь на 7 ноября российская армия ударила по Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Оккупанты держали в напряжении Никопольский район.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под огонь попали две громады – Мировская и Марганецкая. Масштабы разрушений выясняются.
"В остальных районах ночь прошла под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", — отметил Резниченко.
Напомним, вечером 6 ноября жителей Никополя в Днепропетровской области предупредили об опасности. Людей призвали покинуть улицы и переночевать в укрытии. Ведь на противоположном берегу водохранилища заметили передвижение российской техники.
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