Тревожная ночь на Днепропетровщине: Россия ударила из "Градов" и тяжелой артиллерии (фото)

Огнем накрыло три общины, люди не пострадали.

В ночь на 28 октября российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела пострадали три общины: Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

В Никополе разрушены около десяти многоэтажных и частных домов. Оборваны линии электропередачи.

В Красногригорьевской общине от российских обстрелов пострадали дачные дома и электросети. Без света остались почти 1,6 тысячи семей.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в Днепре попрощались с 25-летней Инной Оданец, которая ждала ребенка. Молодая девушка погибла в результате российского ракетного удара. Инна вместе со своим мужем оказались в эпицентре взрыва ракеты на АЗС.

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