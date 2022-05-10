Тревожная ночь в Днепре: оккупанты открыли огонь из артиллерии и повредили жилые дома

Тревожная ночь в Днепре: оккупанты открыли огонь из артиллерии и повредили жилые дома

В Днепре в ночь на 10 апреля несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Никто из людей не пострадал. Повреждены несколько жилых домов.

"Под утро враг снова попал по окрестностям Великой Костромки, что в Криворожском районе. Один дом частично поврежден, из людей никто не пострадал", — добавил глава областного совета Николай Лукашук.

В других уголках Днепропетровской области ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Днепропетровской области 8 мая на вражеском боеприпасе подорвался 12-летний мальчик. Ребенок погиб.

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