Тревожная ночь в Днепре: оккупанты ударили по окраине города, под завалами ищут людей

Тревожная ночь в Днепре: оккупанты ударили по окраине города, под завалами ищут людей

Число жертв пока неизвестно.

Поздно вечером 24 марта две российские ракеты ударили по воинской части на окраине Днепра. В результате несколько зданий получили серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По состоянию на утро спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Число жертв пока неизвестно.

Председатель областного совета Николай Лукашук добавил, что на месте происшествия возникли два очага пожара. Больше атак с воздуха в течение ночи не произошло. Оккупантов на территории Днепропетровщины нет.

Напомним, вечером 24 марта около 22:40 во всех районах Днепра были слышны мощные взрывы.

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