Тревожная ситуация на Купянском направлении: эксперт о том, есть ли угроза потери Харьковщины

По его словам, оккупанты прежде всего стремятся овладеть Купянском. А потом – продолжать движение на запад, в сторону Харькова.

Основная задача окупантов на Купянском направлении – создать плацдарм на правом берегу реки Оскол и накопить ресурсы, чтобы попытаться захватить Купянск и продвигаться в сторону Харькова.

Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский, передает FREEДОМ.

"Ситуация именно на этом участке фронта вызывает особую тревогу. Что мы имеем на сегодняшний день? Задача противника абсолютно понятна — создание плацдарма оперативно-тактического уровня, на котором можно было бы накопить достаточное количество ресурсов и создать такой боевой потенциал, который позволил бы им решать две задачи. Задание номер один — взять под контроль, т.е. штурмом или другими способами овладеть Купянском. Задача номер два – продолжать движение к западу, в сторону Харькова", – сказал Грабский.

РФ стремится захватить Купянск

Именно поэтому оккупанты, несмотря ни на что, пытаются прорваться за Оскол, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в районе Двуречной противник форсировал реку Оскол и продвинулся в направлении Новомлынска и дальше на запад. Но в ВСУ уверяют, что им удалось стабилизировать линию фронта.

РФ пытается прорваться за Оскол / Фото: Deepstatemap

"Одновременно на левом берегу Оскола ВСУ проводили атакующие действия, которые вытеснили противника с линии Голубовка — Синьковка. Поэтому противник попытался сейчас расширить зону плацдарма, создавая пока вклинение на правом берегу Оскола, чтобы создать вот такую фронтальную зону расширенной географии и попытаться расширить этот плацдарм", – сказал Грабский.

Эксперт объяснил, что без создания плацдарма говорить о возможности каких-либо активных наступательных действий невозможно.

"Поэтому противник делает все возможное, чтобы прозондировать почву и нащупать слабые места, где он может атаковать. С этим связаны наступательные действия россиян сначала в районе Красного Первого, затем в обход Каменки, и удар в районе населенного пункта Тополя. Ситуация там остается очень тяжелой и тревожной", — подытожил Сергей Грабский.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, как россияне пытаются форсировать реку Оскол.

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