На фоне новостей о боях российских добровольцев РДК и Легиона "Свобода России" с подконтрольными Кремлю военными тревожные для путинского режима новости поступили из Курской области.

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в Глушковском районе был обстрелян поселок Краснооктябрьский. В обстреле он традиционно обвинил Украину.

"В результате населенный пункт остался без света. Пострадавших нет. На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения", — отметил Старовойт.

Украинская сторона или российские добровольцы пока не комментировали этот инцидент.

Напомним, что сегодня, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу в Белгородской области вблизи Грайворона.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы. Также они сумели захватить в качестве трофея вражеский БТР.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

Тем временем в Госдепе США впервые отреагировали на ситуацию в Белгородской области и подчеркнули, что не вмешиваются в операции, проводимые Украиной.

А российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что ей "максимально тревожно" из-за событий в Белгородской области.

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