"Тревожно застыли в ожидании событий": Арестович рассказал, что происходит на фронтах Украины

По состоянию на вечер 11 августа на всех фронтах Украины происходят те же тактические действия на тех же направлениях. В частности, в Херсонской области оккупантам "прилетело" в Давыдов Брод и Новую Каховку.

Попытки наступлений оккупантов в разных местах безуспешны.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"На фронтах ничего нового не происходит. Они тревожно застыли в ожидании событий. Там ведутся те же тактические действия в тех же направлениях. На Харьковском направлении они (россияне – ред.) пытаются стрелять в сторону Дементиевки; на Изюмском – мы поджимаем их, двигаем снизу вверх. Те же попытки радостно наступать на Северск. Безуспешные. Бахмут – безуспешны", – сообщил Арестович.

Также читайте Россия провалила новую волну наступления и оттягивает войска - Жданов

Причин этих безуспешных вражеских попыток наступать он назвал несколько: выровнялся фронт, увеличилась плотность в боевых порядках, а также "эти дураки потратили все на предыдущих скачках".

"Они начали наступление и заныли на четвертые сутки, что не хватает квалифицированной пехоты. О чем можно говорить? Поэтому Пески не пробивают, Марьинку не пробивают. В Песках активно работает наша артиллерия. Работает очень качественно, квалифицированно. На Угледар, на Павловку пытались ходить – не получилось", – сказал советник главы ОП.

Он также отметил, что ситуация в Херсоне "прекрасная".

"Запорожское направление – разве что маленькие тактические действия. По Херсону – прекрасно. Вот сейчас прилетело в Давидов Брод, в Новую Каховку. ВСУ начали вечернюю отработку цели. Как это мило. Пока мы с тобой говорим, накроют несколько целей", – обратился Арестович к Фейгину.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что самыми горячими направлениями на линии фронта являются Бахмут и Авдеевка. Там российские оккупанты пытаются максимально штурмовать, но ВСУ их останавливают.

Рашисты обстреляли атомную электростанцию

Читайте также: