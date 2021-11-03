Тревожное затишье: украинские бойцы на Донбассе ожидают новые провокации от боевиков

Военные предполагают, что интенсивность обстрелов со стороны оккупантов уменьшилась из-за ухудшения видимости в осеннее время.

На фронте наблюдается понижение интенсивности обстрелов со стороны боевиков. Украинские бойцы связывают это с погодой – глубокая осень с туманами и дождями мешает видимости. Однако здесь неспокойно даже тогда, когда не стреляют.

О том, как переживают тревожное затишье на Донбассе украинские солдаты, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В окрестностях города Попасной в Луганской области дождит и стоит густой туман. По словам бойца с позывным Ромбик, ночью вообще не было ничего видно. Хотя, как он говорит, ничего нового на этой войне, куда он пришел восемь лет назад с Майдана, не увидишь.

Но такое необычное затишье, как теперь, бойцов тревожит. "Полная тишина немного напрягает", — признаются они.

Хотя совсем без выстрелов не обходится — ночью было слышно стрелковое оружие, днем где-то неподалеку разорвалась граната, но таких "мелочей" здесь уже не замечают.

Самый молодой в этом подразделении боец по имени Иван понимает, что о войне и близком присутствии врага нужно помнить постоянно. И на всякий случай поправляет ленту с патронами.

Боевики выдают себя другими звуками – из леса доносится звук бензопил, которыми они заготавливают себе на зиму дрова.

Иоанн еще учился в 9 классе, когда началась война. В прошлом году он держал позиции в Луганской области, где было спокойно, и почувствовать, что такое настоящие боевые действия еще не успел. “В том году было перемирие, и я войны совсем не застал. Теперь противник ведет обстрел, все прилетает...” – заметил он.

Новости с фронта: на передовой снизилась интенсивность обстрелов

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