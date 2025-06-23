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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Тревожный чемодан — что следует иметь с собой во время обстрелов и эвакуации

Условия военного положения требуют готовности к эвакуации. Украинцам следует знать, что обязательно должно быть в тревожном чемодане.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что следует положить в «тревожный чемодан»

Что следует положить в «тревожный чемодан» / © ТСН.ua

В условиях войны каждый украинец должен быть готов к эвакуации или длительному пребыванию в укрытии.

Опираясь на рекомендации спасателей и экспертов по выживанию, ТСН.ua составил список самых важных вещей для «тревожного чемодана».

Что стоит положить в тревожный чемодан

Собирая «тревожный чемодан», вам необходимо положить туда:

  • Документы — оригиналы и копии паспортов, свидетельства о рождении детей, идентификационных кодов, документов на недвижимость, авто, медицинские карточки. Их желательно хранить в водонепроницаемом пакете.

  • деньги — вы должны иметь при себе наличные деньги, желательно мелкими купюрами, и банковские карты,

  • дубликаты ключей от дома и авто,

  • средства связи — мобильный телефон с зарядным устройством или павербанком, сим-карта с запасом или eSIM с другим оператором.

По возможности следует положить в чемодан радиоприемник на батарейках.

Что положить в аптечку

Чтобы собрать аптечку для тревожного чемодана, вам необходимо положить туда:

  • ваши индивидуальные лекарства (если есть хронические заболевания);

  • обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические препараты, сорбенты (активированный уголь);

  • перевязочные материалы: бинты, пластырь, антисептики, медицинские перчатки;

  • турникет или жгут для остановки кровотечения.

Еда и вода

В вашем чемодане должна быть вода, минимум 1-2 литра на человека.

Также необходимо положить туда продукты, не требующие приготовления: энергетические или злаковые батончики,

  • орехи,

  • сухофрукты,

  • печенье,

  • консервы с ключом для открывания.

Не забудьте взять ложку, вилку и чашку.

Одежда

Специалисты советуют иметь в тревожном чемодане комплект удобной одежды, нижнее белье и две-три пары носков, обуви. По возможности следует положить туда также дождевик или легкую куртку.

Средства гигиены

Среди средств гигиены, следует иметь при себе в тревожном чемоданчике:

  • влажные салфетки,

  • туалетная бумага,

  • зубную щетку и пасту,

  • антисептик,

  • женские средства гигиены,

  • мыло и полотенце.

Для детей

Если есть дети — вам следует позаботиться о подгузниках и сменной одежде для них. Также следует взять любимую игрушку малыша, еду и аптечку.

Для животных

Если у вас есть домашние питомцы, для них стоит приготовить еду на несколько дней, воду, намордник (для собак).

Полезные мелочи

  • свисток,

  • фонарик,

  • спички или зажигалка,

  • пакеты для мусора.

Эксперты советуют собирать тревожный чемодан заранее. Основной комплект следует держать в ней всегда наготове, ведь это поможет снизить время на сборы. Каждое место следует проверять сроки годности и актуальность вещей.

Основные вещи, такие как документы, деньги, лекарства или телефон, специалисты советуют держать в одном месте, чтобы схватить их за секунды. Также, поскольку у вас слишком мало времени вам не следует брать тяжелые или громоздкие вещи, лишнюю одежду.

Лучшей формой «тревожного чемодана» является рюкзак. Он крепкий, удобный, объемом от 25 литров, позволяет быстро передвигаться и оставляет руки свободными. Оптимальный вес должен быть не больше 25 кг.

При наполнении рюкзака гражданам советуют класть тяжелые предметы на дно, а острые — так, чтобы они не касались спины. Самое необходимое следует разместить в наружных карманах, хрупкое — вверх.

Также следует брать с собой только проверенные вещи, которые вы уже использовали, а не новые из магазина (кроме еды).

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