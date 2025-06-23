Что следует положить в «тревожный чемодан» / © ТСН.ua

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В условиях войны каждый украинец должен быть готов к эвакуации или длительному пребыванию в укрытии.

Опираясь на рекомендации спасателей и экспертов по выживанию, ТСН.ua составил список самых важных вещей для «тревожного чемодана».

Что стоит положить в тревожный чемодан

Собирая «тревожный чемодан», вам необходимо положить туда:

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Документы — оригиналы и копии паспортов, свидетельства о рождении детей, идентификационных кодов, документов на недвижимость, авто, медицинские карточки. Их желательно хранить в водонепроницаемом пакете.

деньги — вы должны иметь при себе наличные деньги, желательно мелкими купюрами, и банковские карты,

дубликаты ключей от дома и авто,

средства связи — мобильный телефон с зарядным устройством или павербанком, сим-карта с запасом или eSIM с другим оператором.

По возможности следует положить в чемодан радиоприемник на батарейках.

Что положить в аптечку

Чтобы собрать аптечку для тревожного чемодана, вам необходимо положить туда:

ваши индивидуальные лекарства (если есть хронические заболевания);

обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические препараты, сорбенты (активированный уголь);

перевязочные материалы: бинты, пластырь, антисептики, медицинские перчатки;

турникет или жгут для остановки кровотечения.

Еда и вода

В вашем чемодане должна быть вода, минимум 1-2 литра на человека.

Также необходимо положить туда продукты, не требующие приготовления: энергетические или злаковые батончики,

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орехи,

сухофрукты,

печенье,

консервы с ключом для открывания.

Не забудьте взять ложку, вилку и чашку.

Одежда

Специалисты советуют иметь в тревожном чемодане комплект удобной одежды, нижнее белье и две-три пары носков, обуви. По возможности следует положить туда также дождевик или легкую куртку.

Средства гигиены

Среди средств гигиены, следует иметь при себе в тревожном чемоданчике:

влажные салфетки,

туалетная бумага,

зубную щетку и пасту,

антисептик,

женские средства гигиены,

мыло и полотенце.

Для детей

Если есть дети — вам следует позаботиться о подгузниках и сменной одежде для них. Также следует взять любимую игрушку малыша, еду и аптечку.

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Для животных

Если у вас есть домашние питомцы, для них стоит приготовить еду на несколько дней, воду, намордник (для собак).

Полезные мелочи

свисток,

фонарик,

спички или зажигалка,

пакеты для мусора.

Эксперты советуют собирать тревожный чемодан заранее. Основной комплект следует держать в ней всегда наготове, ведь это поможет снизить время на сборы. Каждое место следует проверять сроки годности и актуальность вещей.

Основные вещи, такие как документы, деньги, лекарства или телефон, специалисты советуют держать в одном месте, чтобы схватить их за секунды. Также, поскольку у вас слишком мало времени вам не следует брать тяжелые или громоздкие вещи, лишнюю одежду.

Лучшей формой «тревожного чемодана» является рюкзак. Он крепкий, удобный, объемом от 25 литров, позволяет быстро передвигаться и оставляет руки свободными. Оптимальный вес должен быть не больше 25 кг.

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При наполнении рюкзака гражданам советуют класть тяжелые предметы на дно, а острые — так, чтобы они не касались спины. Самое необходимое следует разместить в наружных карманах, хрупкое — вверх.

Также следует брать с собой только проверенные вещи, которые вы уже использовали, а не новые из магазина (кроме еды).

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