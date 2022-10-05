"Тревожный сигнал для ВСУ": эксперт объяснил, что означает атака дронов-камикадзе на Белую Церковь

Атака иранских дронов-камикадзе на Белую Церковь – тревожный сигнал для украинской противовоздушной обороны. ПВО научилась сбивать российские ракеты "Калибр", но летящие ночью на низких высотах тихоходные БПЛА оказались крайне непростой мишенью.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

"По тактико-техническим характеристикам дронов-камикадзе — специалисты говорят, что они должны действовать на расстоянии от 1000 до 2500 км. Несмотря на то, что там специфический "мотоциклетный звук" двигателя и скорость небольшая, до 150 км/ч, тем не менее, исподтишка они способны преодолевать достаточно большое расстояние и поражать объекты", — подчеркнул он.

Селезнев отметил, что использование россиянами БПЛА класса Shahed-136 свидетельствует о нехватке у оккупантов ракет.

"До того 3500 ракет попали по объектам на всю глубину нашей страны. Сейчас россияне вынуждены использовать дроны, которые они получают в рамках военно-технического взаимодействия с Ираном, не от хорошей жизни. У них критически мало тех ракет, которые они могут использовать. Для нанесения ракетных ударов на небольшое расстояние 150-200 км они сейчас начали использовать ракеты от комплекса ПВО С-300, перенастраивая алгоритмы применения от поверхность-воздух на поверхность-поверхность... В первую очередь от этого страдает Николаев, по Харькову прилетало, по другим населенным пунктам ближе к линии фронта. Соответственно, для того, чтобы россияне имели возможность поражать объекты на большем расстоянии, они начали использовать БПЛА, полученные от Ирана", — объяснил военный эксперт.

Селезнев добавил, что тихоходная малозаметная цель, идущая на низких высотах, крайне непростая для поражения украинскими ПВО.

"В чем еще сложность — если бы эти БПЛА летели днем и их было заметно, можно было бы использовать комплексы типа ЗУ-23-2, визуально видя ту же цель. А ночью без подсветки, без соответствующего оборудования, эти цели крайне тяжело сбивать", – подчеркнул он.

Эксперт выразил надежду, что украинские специалисты в ближайшее время решат эту проблему, поскольку "сегодня объект в Белой Церкви, а дальше через 90 км уже Киев".

"Боевая работа на расстоянии более 500 км — это тревожный сигнал. Мы научились сбивать "Калибры", высокотехнологичные ракеты, а с этим, учитывая, что они их могут использовать массированно — это дополнительная нагрузка", — пояснил бывший пресс-секретарь Генштаба.

Также, по словам Селезнева, сложность состоит в том, что Украина не владеет информацией, сколько именно Иран передал России этих БПЛА.

Напомним, Россия 5 октября использовала для ударов по Белой Церкви дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

Из-за атаки БПЛА возник пожар. К ликвидации последствий обстрелов были привлечены 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС.

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